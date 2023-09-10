Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibu Atta Halilintar Hadir di Acara 7 Bulanan Aurel, Kompak dengan Krisdayanti dan Ashanty

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |17:16 WIB
Ibu Atta Halilintar Hadir di Acara 7 Bulanan Aurel, Kompak dengan Krisdayanti dan Ashanty
Geni Faruk, Ashanty, dan Krisdayanti kompak di acara 7 bulanan kehamilan Aurel Hermansyah. (Foto: YouTube/AH)
JAKARTA - Syukuran 7 bulan kehamilan Aurel Hermansyah digelar hari ini, Minggu (10/9/2023). Acara ini dihadiri oleh keluarga dan kerabat untuk ikut mendoakan agar proses persalinan Aurel nantinya berjalan lancar. 

Selain Atta dan Aurel yang terlihat berada di atas panggung, orangtua mereka juga terlihat duduk berdampingan, yakni Lenggogeni Faruk dan Halilintar Anofial Asmid, Anang Hermansyah dan Ashanty serta Krisdayanti dan Raul Lemos. 

Mereka kompak berbusana dengan beskap berwarna senada yakni sentuhan warna ungu untuk laki-laki serta kebaya dengan warna yang sama pula untuk para perempuan. 

Salah satu momen sakral dan penuh kehangatan adalah prosesi siraman dimana orangtua dari Aurel dan Atta ikut menyirami Aurel dengan kembang setaman.

Kembang setaman yang digunakan adalah bunga yang terkenal harumnya, yaitu mawar, melati, dan kenanga. Bunga mawar melambangkan harapan agar jabang bayi kelak selalu jujur demi kebenaran. 

Halaman:
1 2
