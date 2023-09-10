Haji Faisal Tanggapi Kemunculan Video Syur Terbaru Mirip Rebecca Klopper

JAKARTA - Rebecca Klopper kini jadi sorotan karena kembali beredar video syur yang diduga adalah dirinya. Imbasnya, akun instagram Fadly Faisal yang disebut-sebut masih menjalin hubungan dengan sang aktris turut diserbu netizen.

Di sisi lain, ayah Fadly, Haji Faisal mengaku sudah tak ingin membicarakan tentang hubungan yang dijalin oleh anak-anaknya, termasuk hubungan Fadly Faisal dengan wanita yang akrab disapa Becca itu.

"Kan sama Thariq sudah selesai, sama yang lain (Becca) nggak usah lah saya komentari," ujar Haji Faisal di kediamannya di kawasan Jakarta Barat, belum lama ini.

Apalagi jika berkaitan dengan kasus dugaan video syur yang menyeret nama Becca. Ayah mertua mendiang Vanessa Angel itu enggan membicarakannya lantaran tak merasa berhak untuk ikut angkat bicara.

Menurutnya permasalahan soal Rebecca Klopper seharusnya ditanyakan kepada orang tua kandungnya, bukan kepadanya.