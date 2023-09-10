Rumah Tetangga Ayah Kebakaran, Baim Wong : Semoga Papa Gak Trauma

JAKARTA - Aktor Baim Wong membagikan video peristiwa kebakaran yang terjadi di rumah tetangga orangtuanya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada 9 September 2023 malam.

Dalam video itu, terlihat api di rumah tetangga Baim Wong yang membara di tengah malam. Asap membumbung tinggi dengan cepat melahap rumah itu.

Dari lokasi kebakaran, terdengar salah seorang berteriak dan meminta tolong kepada warga sekitar untuk membantunya dalam memadamkan api semakin membesar.

Melihat peristiwa kebakaran itu, Baim Wong berharap agar sang ayah, Johnny Wong, baik-baik saja sekaligus tidak terjadi trauma atas peristiwa kebakaran tersebut.