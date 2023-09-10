Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rumah Tetangga Ayah Kebakaran, Baim Wong : Semoga Papa Gak Trauma

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |14:16 WIB
Rumah Tetangga Ayah Kebakaran, Baim Wong : Semoga Papa Gak Trauma
Rumah tetangga ayah Baim Wong kebakaran. (Foto: Instagram/@baimwong)
JAKARTA - Aktor Baim Wong membagikan video peristiwa kebakaran yang terjadi di rumah tetangga orangtuanya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada 9 September 2023 malam.

Dalam video itu, terlihat api di rumah tetangga Baim Wong yang membara di tengah malam. Asap membumbung tinggi dengan cepat melahap rumah itu.

Dari lokasi kebakaran, terdengar salah seorang berteriak dan meminta tolong kepada warga sekitar untuk membantunya dalam memadamkan api semakin membesar.

Melihat peristiwa kebakaran itu, Baim Wong berharap agar sang ayah, Johnny Wong, baik-baik saja sekaligus tidak terjadi trauma atas peristiwa kebakaran tersebut.

 

