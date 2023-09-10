Abidzar Al Ghifari Pastikan Jadi Wali Nikah Adiba, Sebut Hanya Miskomunikasi dengan Paman

JAKARTA - Aktor Abidzar Al Ghifari bakal memastikan bakal menjadi wali untuk pernikahan sang kakak, Adiba Khanza dengan Egy Maulana pada Desember mendatang.

Sang paman, Fajar Sidik, sempat mengatakan bahwa yang berhak menjadi wali nikah Adiba adalah adik atau kakak dari mendiang Ustaz Jefri Al Buchori. Namun menurut Abidzar, mereka hanya sekadar miskomunikasi.

"Kalau paman bilangnya tetap gue, itu mah Miss komunikasi aja yang pasti jadi wali tetap gue bukan siapa-siapa dan harus gua," ucap Abidzar Al-Ghifari saat ditemui di Kalibata, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Meski ini adalah pengalaman pertamanya menjadi wali nikah, Abidzar menanggapinya secara santai. Ia merasa memang ini adalah kewajibannya sebagai anak laki-laki tertua.