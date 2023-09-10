Dikabarkan Dekat dengan Thariq, Aaliyah Massaid Diundang ke Acara 7 Bulanan Aurel Hermansyah

JAKARTA - Aaliyah Massaid belakangan ini jadi sorotan karena dijodoh-jodohkan dengan Thariq Halilintar. Di tengah ramainya kabar tersebut, ia juga diundang ke acara 7 bulanan kehamilan Aurel Hermanyah yang merupakan kakak ipar Thariq.

Rencananya, acara itu digelar hari ini, di sebuah hotel berlokasi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2023).

Aaliyah memastikan bakal datang dalam acara 7 bulanan kehamilan Aurel sekaligus mendoakan agar semuanya lancar hingga ke proses kelahiran nantinya.

BACA JUGA: Aaliyah Massaid Jawab Isu Menikah dengan Thariq Halilintar

"Datang dong dan semoga kak Aurel lebih baik, sehat selalu dan Bang Atta, mereka sehat semuanya dan lancar sampai proses kelahirannya,"ujar Aaliyah Massaid dikutip di Kanal YouTube Official Nit Not, Minggu (10/9/2023).

Lebih lanjut, Aaliyah sempat disinggung soal siapa yang mengundang. Ia hanya menyebutkan, jika semuanya mengundang untuk hadir dalam acara 7 bulanan kehamilan Aurel Hermansyah tersebut.

"Semuanya ngundang," ucap Aaliyah Massaid sambil tertawa-tawa.

Mengenai kado yang akan diberikan, putri Reza Artamevia ini masih belum bisa memastikan. Ia kemungkinan akan memberikannya usai sahabatnya itu melahirkan.