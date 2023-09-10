Kabar Bahagia, Selebgram Hanum Mega Melahirkan Bayi Perempuan di Tanggal Cantik

JAKARTA - Selebgram Hanum Mega membawa kabar bahagia. Dia melahirkan anak kedua yang berjenis kelamin perempuan di tanggal cantik, 9 September 2023.

"Alhamdulillah, Harumi Amira Shalihah, 9.9.2023 waktu jam 09.00 pagi," ujarnya bersama video momen kelahiran sang bayi yang diunggahnya di Instagram, pada Sabtu (9/9/2023).

Dalam unggahan berbeda, Hanum mengungkapkan bagaimana putri cantiknya tersebut melengkapi kehidupannya. Dia juga berjanji akan berusaha keras untuk membahagiakan kedua anaknya.

"Pelengkap hidupku, Harumi dan Hakim. Mama akan menjadi lebih kuat lagi untuk kalian. Kita buat cerita keluarga kecil ini menjadi yang paling bahagia. MasyaAllah, alhamdulillah," tuturnya menambahkan.