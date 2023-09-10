Ini Fakta Dokter Nadia Alaydrus, Dokter Cantik yang Mirip Artis Drakor

JAKARTA - Sosok dokter cantik, Nadia Alaydrus acap kali berseliweran di beranda media sosial. Bagaimana tidak, tak hanya berprofesi sebagai dokter, wanita cantik 30 tahun ini juga seorang konten kreator dan beauty enthusiast.

Tak jarang dokter cantik ini memberikan edukasi tentang kesehatan dan tips kecantikan. Penasaran lebih jauh tentang dokter Nadia? Yuk, simak fakta-faktanya berikut ini.

Praktik di Klinik dan Rumah Sakit

Sebagai seorang dokter, tentunya Nadia Alaydrus sering kali diundang menjadi narasumber di berbagai acara. Tak hanya itu, ia juga bisa ditemui di lokasi praktiknya di Calysta Skin Clinic Kemang atau di RS Aulia, Jagakarsa.

Kerap Membagikan Konten Kesehatan dan Kecantikan melalui Media Sosial

Sebagai konten kreator, tentunya dokter Nadia acap kali membuat konten-kontennya mengenai kesehatan dan juga kecantikan. Tidak sendiri, ia juga sering mengundang teman-teman dari kalangan artis maupun influencer untuk berkolaborasi dengannya di berbagai media sosial.