HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selamat, Sisca Kohl dan Jess No Limit Dikaruniai Anak Pertama

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |08:44 WIB
Selamat, Sisca Kohl dan Jess No Limit Dikaruniai Anak Pertama
Sisca Kohl dan Jess No Limit dikaruniai anak pertama. (Foto: Instagram/@jessnolimit)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Jess No Limit dan Sisca Kohl dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan di Singapura, pada 9 September 2023. Kabar bahagia itu diumumkan sang YouTuber lewat akun Instagram pribadinya.

"Terima kasih Tuhan Yesus, anakku dan istriku, Sophia Eleanor Justin, telah lahir di dunia dengan selamat," ujar Jess No Limit dalam unggahan tersebut sambil memamerkan wajah cantik sang putri.

Dalam unggahan sebelumnya, Jess No Limit mengaku, sang istri harus melahirkan lebih awal dari tanggal prediksi dokter. Namun dia tak menjelaskan alasan dokter memajukan tanggal lahir Sophia.

Meski begitu, kelahiran bayi perempuan itu disambut hangat rekan sesama artis dan penggemar keduanya. Baim Wong dan Atta Halilintar tampak mengucapkan selamat di kolom komentar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
