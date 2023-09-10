Selamat, Sisca Kohl dan Jess No Limit Dikaruniai Anak Pertama

JAKARTA - Pasangan Jess No Limit dan Sisca Kohl dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan di Singapura, pada 9 September 2023. Kabar bahagia itu diumumkan sang YouTuber lewat akun Instagram pribadinya.

"Terima kasih Tuhan Yesus, anakku dan istriku, Sophia Eleanor Justin, telah lahir di dunia dengan selamat," ujar Jess No Limit dalam unggahan tersebut sambil memamerkan wajah cantik sang putri.

Dalam unggahan sebelumnya, Jess No Limit mengaku, sang istri harus melahirkan lebih awal dari tanggal prediksi dokter. Namun dia tak menjelaskan alasan dokter memajukan tanggal lahir Sophia.

Meski begitu, kelahiran bayi perempuan itu disambut hangat rekan sesama artis dan penggemar keduanya. Baim Wong dan Atta Halilintar tampak mengucapkan selamat di kolom komentar.