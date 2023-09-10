Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Minta Tips Olla Ramlan untuk Hadapi Cibiran Haters

Melati Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |08:24 WIB
Nathalie Holscher Minta Tips Olla Ramlan untuk Hadapi Cibiran Haters
Nathalie Holscher. (Foto: Instagram/@nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Olla Ramlan diundang oleh Nathalie Holscher untuk berbincang di YouTube-nya. Pembahasan seru seputar kehidupan menjadi bahasan obrolan mereka.

Di sela-sela perbincangan, Nathalie Holscher ingin tahu cara Olla Ramlan dalam menghadapi para netizen. Seperti diketahui, seringkali netizen dengan mudahnya melontarkan hujatan pada seorang artis.

Berhubung Olla jauh lebih dulu terjun ke dunia hiburan ketimbang Nathalie, mantan istri Sule ini pun sekaligus ingin belajar dari Olla.

"Bagaimana cara kakak menanggapi cibiran netizen. ini mohon maaf kak, karena kakak  kan senior, aku pengen tau dan biar aku bisa belajar," kata Nathalie Holscher, dikutip dari YouTube-nya, Sabtu (9/9/2023).

Mendengar pertanyaan Nathalie Holscher, Olla menjawab dengan santai. Pada dasarnya, Olla memang tak suka membaca komentar netizen.

Halaman:
1 2
