Perjalanan Karier Nadhif Basalamah, Penyanyi Muda dengan Segudang Karya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |15:01 WIB
Perjalanan Karier Nadhif Basalamah, Penyanyi Muda dengan Segudang Karya
Live Podcast Musikaligus Eps 51 Nadhif Basalamah (Foto: RCTI+)
JAKARTA - Blantika musik Tanah Air memang acap kali melahirkan penyanyi muda bertalenta. Tak jarang dari musisi tersebut bahkan selalu dinanti karya-karyanya, salah satunya adalah Nadhif Basalamah.

Penyanyi muda satu ini bahkan dapat dikata setiap tahunnya tak pernah absen untuk melahirkan karyanya. Penasaran dengan perjalanan karier dari Nadhif Basalamah? Yuk simak penjelasannya berikut ini.

Perjalanan Karier Nadhif Basalamah, Penyanyi Muda dengan Segudang Karya

Nadhif Basalamah merupakan penyanyi yang mengawali karier bermusiknya dengan merilis lagu After School Sad Session pada 2018 lalu di bawah naungan label After School. Berangkat dari respons positif dari para pendengar, penyanyi asal Jakarta ini lantas merilis karya kembali berjudul Bitterness pada 2019, dan diikuti dengan single ketiga bertajuk Spaces.

Dua tahun berselang, penyanyi kelahiran 30 Mei 2000 ini kembali merilis single berjudul Letting Go pada 2021, disusul dengan meluncurkan lagu Something More pada tahun yang sama. Kemudian, pada pertengahan 2022, ia merilis album mini perdananya bertajuk Wonder in time.

PODCAST MUSIKALIGUS - EPS.51 NADHIF BASALAMAH

Dalam albumnya itu, Nadhif berhasil merangkai cerita-cerita personal yang pernah terjadi di perjalanan hidupnya. Menjadi suatu kombinasi perasaan gembira dan ketidakpastian yang juga berujung kepada perasaan cinta.

"Lagu-lagu yang ada di mini album ini adalah karya yang personal untuk banyak orang yang terlibat dalam proses penggarapannya. Jadi, ketika memilih lagu pun saya berusaha sebijaksana mungkin," terang penyanyi berusia 23 tahun itu.

Terbaru Nadhif kembali hadir dengan karya musik barunya. Bedanya, lagu ini merupakan single bahasa Indonesia yang berjudul “Penjaga Hati”.

