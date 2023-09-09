Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Program Bedah Rumah Dorong Penghidupan Lebih Baik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |14:43 WIB
Program Bedah Rumah Dorong Penghidupan Lebih Baik
Program Bedah Rumah dorong penghidupan lebih baik (Foto: ist)
A
A
A

TANGERANG – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo meninjau pelaksanaan program Bedah Rumah milik MNCTV di Kampung Garahieum RT 017 RW 008, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Rabu, (6/9/2023). Hary berharap bantuan dari program ini bisa dimanfaatkan secara bijaksana.

“Membuka tirai rumah baru dari Bedah Rumah untuk Pak Sarkani, pencari ikan di Danau Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Bedah Rumah itu program televisi yang sangat baik, dari rumah yang tidak layak, bisa dikatakan seperti itu, menjadi sangat layak, semuanya gratis,” ujar Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan video dan foto kegiatan pada laman Instagram miliknya.

Program Bedah Rumah Dorong Penghidupan Lebih Baik

Hingga kini, total 1.000 keluarga mendapat rumah layak huni dari Bedah Rumah. “Bukan itu saja, kami coba mendidik kepada mereka supaya mereka bukan hanya menikmati suatu kehidupan rumah yang baik. Namun, juga mendidik bagaimana mereka bisa berusaha, mereka bisa mandiri,”imbuh Hary. “Seperti memberikan mesin cuci supaya bisa membuka jasa laundry, gerobak supaya bisa berdagang, jualan bubur ayam. Supaya apa harapannya? Penghasilannya lebih baik, itu yang penting.”

Halaman:
1 2
