Ibunda Kecelakaan, Giring Ganesha: Hidup Aku Hancur

JAKARTA - Giring Ganesha sedih karena melihat secara langsung sang ibu mengalami kecelakaan. Keadaan ini langsung membuat hidupnya terasa hancur.

Mengutip Instagram @giring, Sabtu (9/9/2023), Giring terlihat memegang tangan ibunda yang dibalut perban. Selain itu, dirinya pun terlihat memeluk sang ibunda dengan sangat erat, begitupun sebaliknya. Berdasarkan keterangan dalam caption, ibu dari Giring kecelakaan dua minggu lalu.

“Hari ini, tepat sudah dua minggu yang lalu ibuku kecelakaan dan semua terjadi di depan mata kepalaku,” tulis Giring dalam caption Instagram.

Giring mengaku hidupnya langsung hancur ketika melihat sang ibu terluka. Pasalnya, ibu adalah sosok sangat berharga di dunia ini.

“Rasanya hidup ini hancur melihat ibu terluka dan kesakitan selama dua minggu ini. Jika ada masalah terkait Ibu dan keluarga, hidup aku pasti hancur, karena mereka lah harta aku yang paling berharga di dunia," tulis Giring.

Sebagai bentuk ungkapan rasa cinta terhadap ibunya, Giring mengaku menemani sang ibu sebelum melakukan operasi kedua. Namun, tanpa diduga dirinya malah mendapat wejangan berharga dari ibunda.

“Sebelum ibu menjalani operasinya yang kedua, kebetulan aku duduk di sebelahnya, aku yang ingin menguatkan beliau, malah ibuku yang memberikan wejangan yang tidak akan pernah aku lupakan,” tulis Giring.

“'Mas Giring harus bertahan, berjuang, berdoa dan menang demi rakyat. Masih banyak orang yang kurang beruntung yang tidak bisa berobat. Gimana mereka nasibnya yang tidak punya layanan kesehatan seperti Ibu saat ini? Mas Giring harus tetap berjuang demi mereka' ujar Ibu ku. Tidak terasa air mata menetes tiba tiba karena terharu ditengah sakitnya ibu masih memikirkan orang lain," lanjutnya.

