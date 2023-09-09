Fuji dan Mayang Saling Sindir Lewat Gift Tiktok, Begini Tanggapan Haji Faisal

JAKARTA - Fuji dan Mayang belakangan ini menjadi perbincangan hangat lantaran diduga saling menyindir dengan cara saling menyawer gift tiktok. Mengenai peristiwa ini, ayah Fuji, Haji Faisal pun turut buka suara. Ia mengaku mengetahui peristiwa yang dialami putri bungsunya itu.

"Ya sedikit banyaknya saya tau," ujar Haji Faisal saat dijumpai di kediamannya di kawasan Jakarta Barat, Sabtu, (9/9/2023).

Haji Faisal pun tak melihat peristiwa saling memberi memberi gift TikTok sebagai bentuk sindiran. Ia berharap baik Fuji maupun Mayang bisa bersikap bijaksana dengan melihat peristiwa ini sebagai momentum untuk saling berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik.

"Ya kalau tanggapan saya sih, saya berharap mereka bijaksana menanggapi dan bisa terjalin hubungan yang baik," sambungnya.

Ia juga berharap agar publik tak salah sangka menilai bahwa peristiwa tersebut bertujuan untuk saling menyindir. Haji Faisal memaklumi usia keduanya yang masih terbilang muda sehingga sering kali melakukan kesalahan. Sikop bijaksana perlu diterapkan oleh keduanya dan juga masyarakat dalam memandang peristiwa ini.

"Jangan bersalah sangka. Mudan-mudahan bisa menyikapinya dengan dewasa terlepas dari kelebihan dan kekurangan dari sikap pribadi masing-masing, ya namanya anak muda kan kadang-kadang ada aja kurang-kurangnya. Semoga bijaklah," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, peristiwa ini bermula dari perilaku Mayang diduga menyindir Fuji yang merupakan saudara iparnya ketika live di TikTok. Ketika itu, Mayang membahas tentang seseorang yang diendorse salah satu produk collagen Prancis. Ia lantas membandingkan dengan dirinya yang membeli minuman itu dengan uang sendiri. Pembahasan ini diduga ditujukan kepada Fuji.

