HOT GOSSIP

Ditonjok Teman, Rafathar Langsung Latihan Tinju

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |16:02 WIB
Ditonjok Teman, Rafathar Langsung Latihan Tinju
Rafathar Malik Ahmad latihan tinju (Foto: IG Raffi)
JAKARTA - Rafathar Malik Ahmad, putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, belum lama ini berkelahi dengan teman sekolahnya. Sampai-sampai ia terkena tonjok oleh temannya itu.

Sebagai seorang ayah, Raffi Ahmad mencoba memakluminya, meski begitu ia juga tetap memberikan arahan kepada Rafathar agar bisa mempertahankan dirinya.

Ditonjok Teman, Rafathar Langsung Latihan Tinju

Raffi Ahmad pun langsung mendatangkan seorang pelatih bela diri untuk mengajarkan sang putra. Agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Raffi Ahmad memperlihatkan video Rafathar tengah belajar bela diri.

"Rafathar Latihan Bela Diri sebagai anak laki-laki agar bisa belajar menjaga diri sendiri," tulis Raffi Ahmad, Jumat (8/9/2023).

