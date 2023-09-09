Ditonjok Teman, Rafathar Langsung Latihan Tinju

JAKARTA - Rafathar Malik Ahmad, putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, belum lama ini berkelahi dengan teman sekolahnya. Sampai-sampai ia terkena tonjok oleh temannya itu.

Sebagai seorang ayah, Raffi Ahmad mencoba memakluminya, meski begitu ia juga tetap memberikan arahan kepada Rafathar agar bisa mempertahankan dirinya.

Raffi Ahmad pun langsung mendatangkan seorang pelatih bela diri untuk mengajarkan sang putra. Agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Raffi Ahmad memperlihatkan video Rafathar tengah belajar bela diri.

"Rafathar Latihan Bela Diri sebagai anak laki-laki agar bisa belajar menjaga diri sendiri," tulis Raffi Ahmad, Jumat (8/9/2023).

