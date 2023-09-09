Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aaliyah Massaid Jawab Isu Menikah dengan Thariq Halilintar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |11:01 WIB
Aaliyah Massaid Jawab Isu Menikah dengan Thariq Halilintar
Aaliyah Massaid jawab isu menikah dengan Thariq Halilintar (Foto: IG Aaliyah)
A
A
A

JAKARTA - Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar belakangan memang tengah jadi sorotan. Bahkan beredar kabar bahwa Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid akan menikah.

Kabar itu muncul setelah Aurel Hermansyah membuat konten TikTok dengan Aaliyah Massaid dengan backsound, 'Nikmati masa muda ini sebelum jadi istri orang.'

Padahal menurut Aurel, tidak ada yang spesial dan maksud terselubung dari kontennya tersebut.

Aaliyah Massaid Jawab Isu Menikah dengan Thariq Halilintar

"Nggak, sebenarnya kita nggak ada (maksud apa-apa), bikin konten TikTok mah sering gitu, cuman kemarin itu emang kadang orang tuh tiba-tiba jadi panas, kita nggak tahu. Padahal niat kita nggak ke mana-mana," kata Aurel Hermansyah dikutip dari podcast Need A Talk.

Aaliyah Massaid yang menjadi bintang tamu akhirnya menjawab kabar pernikahannya dengan Thariq Halilintar.

Sebetulnya itu hanya bentuk seru-seruan saja karena kebetulan backsound tersebut selalu muncul di FYP TikTok Aurel Hermansyah.

"Kebetulan aku tuh benar-benar nggak sengaja banget ke rumahnya Aurel dan Bang Atta, jadi aku tuh lagi di kampus, Aurel tuh nelponin aku, ngajak meni pedi di rumah," jelas Aaliyah Massaid.

Dalam kesempatan yang sama, Atta dan Halilintar mengaku terkejut saat mendengar kabar bahwa sang adik, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid akan menikah.

Padahal adiknya tak pernah curhat apa-apa padanya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147655/thariq_halilintar-R7lG_large.JPG
Tak Pamerkan Wajah Sang Anak, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Minta Publik Hargai Privasinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147154/reza_artamevia-YsBC_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan, Reza Artamevia Ingin Dipanggil Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147150/thariq_halilintar-Y02z_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan Anak Pertama, Geni Faruk Panjatkan Doa Tulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147145/thariq_halilintar-wqBc_large.jpg
Wajah Sumringah Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Sambut Kelahiran Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147051/thariq_halilintar-NFRe_large.jpg
Suara Thariq Halilintar Bergetar saat Azankan Ahmad Arash Omara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146986/aaliyah_massaid_melahirkan-AL8h_large.jpg
Ahmad Arash Omara Thariq, Nama Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement