Aaliyah Massaid Jawab Isu Menikah dengan Thariq Halilintar

JAKARTA - Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar belakangan memang tengah jadi sorotan. Bahkan beredar kabar bahwa Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid akan menikah.

Kabar itu muncul setelah Aurel Hermansyah membuat konten TikTok dengan Aaliyah Massaid dengan backsound, 'Nikmati masa muda ini sebelum jadi istri orang.'

Padahal menurut Aurel, tidak ada yang spesial dan maksud terselubung dari kontennya tersebut.

"Nggak, sebenarnya kita nggak ada (maksud apa-apa), bikin konten TikTok mah sering gitu, cuman kemarin itu emang kadang orang tuh tiba-tiba jadi panas, kita nggak tahu. Padahal niat kita nggak ke mana-mana," kata Aurel Hermansyah dikutip dari podcast Need A Talk.

Aaliyah Massaid yang menjadi bintang tamu akhirnya menjawab kabar pernikahannya dengan Thariq Halilintar.

Sebetulnya itu hanya bentuk seru-seruan saja karena kebetulan backsound tersebut selalu muncul di FYP TikTok Aurel Hermansyah.

"Kebetulan aku tuh benar-benar nggak sengaja banget ke rumahnya Aurel dan Bang Atta, jadi aku tuh lagi di kampus, Aurel tuh nelponin aku, ngajak meni pedi di rumah," jelas Aaliyah Massaid.

Dalam kesempatan yang sama, Atta dan Halilintar mengaku terkejut saat mendengar kabar bahwa sang adik, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid akan menikah.

Padahal adiknya tak pernah curhat apa-apa padanya.

