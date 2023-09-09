Tampil di LMAC Music Forall Fest 2023, APink Bahagia Kembali ke Indonesia

BOGOR- Gelaran LMAC Music Forall Fest 2023 dihadiri oleh banyak musisi, mulai dari lokal hingga internasional. Salah satunya musisi yang adalah idola asal Korea Selatan, Apink.

Apink dijadwalkan tampil pukul 20.40 WIB. Mereka membawakan enam buah lagu hits yang sukses menghibur Pink Panda sapaan untuk penggemar Apink.

Saat memasuki panggung, Apink membawakan lagu berjudul DND dan Dumhdurum. Mereka tampil stylish memakai mini skirt dan outfit minim warna putih.

“Kami senang bisa kembali ke Jakarta,” Yoon Bo Mi.

Yoo Bo Mi menambahkan dirinya sangat senang para penonton menyanyikan lagu-lagunya.

“Saya mendengar di ruang tunggu kalian lagu ini,” tambahnya.

Kemudian dia membawakan lagu lainnya seperti NoNoNo, Mr. Chu, dan Luv.

“Tadi sempat hujan kalian nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa? Maaf ya kayaknya kita grup pembawa hujan," tambah Bo Mi.

Leader Apink, Park Cho Rong mengaku masih ingin menghibur para penggemar. Dia berencana untuk menggelar konser lagi di Indonesia.

"Kayanya kita harus konser sekali lagi nih di Indonesia. Banyak banget lagu yang mau ditampilkan ke kalian. Kita akan kerja keras agar bisa memperkenalkan lagu ke kalian. Kita akan datang berlima bersama Eun Ji," katanya.

