Lido Music and Art Center Dipuji Ganjar Pranowo: Bagus, Bisa Jadi Tempat Industri Kreatif

BOGOR - Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Bacapres) 2024 merasa takjub dan memuji diadakannya LMAC Music Forall Fest 2023 yang diadakan di Lido Music & Arts Center (LMAC), Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 8-9 September 2023.

Ganjar mengatakan, ada dua hal yang menarik perhatiannya saat menyaksikan konser di LMAC. Pertama adalah kawasannya karena dijadikan lokasi syuting, yang mana lokasinya sangat luas dan punya pemandangan menarik.

"Ada dua menarik buat saya, yang pertama kawasannya karena tadi pak Hary cerita ini akan dibuat tempat syuting, menarik sangat gede," katanya saat ditemui di sela-sela Music Forall Fest 2023, Sabtu (9/9/2023).