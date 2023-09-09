LMAC Music Forall Fest 2023 Dihadiri 60 Ribu Pengunjung, Ganjar: Kita Bisa Jadi Tuan Rumah di Tempat Sendiri

BOGOR - Bacapres 2024 Ganjar Pranowo turut menghadiri konser musik LMAC Music Forall Fest 2023 hari kedua, Sabtu (9/9/2023) yang digelar di Lido Music & Art, Bogor, Jawa Barat.

Ganjar Pranowo hadir bersama Hary Tanoesoedibjo selaku Executive Chairman of MNC Group.

Ganjar dan Hary Tanoesoedibjo pun duduk bersebelahan dan menikmati penampilan musisi di LMAC Music Forall Fest.

Setelah menikmati penampilan dari line up LMAC Forall Fest 2023, Ganjar sendiri merasa takjub dengan kapasitas penonton yang bisa mencapai 60 ribu orang. Oleh karena itu, ia merasa bahwa Indonesia sudah layak untuk menjadi tuan rumah di Tanah sendiri.