Ganjar Pranowo Puji LMAC Music Forall Fest 2023, Sebut Mirip Coachella

BOGOR - Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024, Ganjar Pranowo turut hadiri acara festival musik LMAC Music Forall Fest 2023 hari kedua, Sabtu (9/9/2023). Ganjar hadir dan turut menyapa hangat para penonton yang hadiri LMAC Music ForAll Fest hari kedua ini.

Ganjar pun menghadiri festival musik ini bersama Hary Tanoesoedibjo selaku Executive Chairman of MNC Group. Ganjar pun turut takjub dengan lokasi festival musik LMAC Music Forall Fest yang diadakan di tengah PT MNC Land Tbk (KPIG).

Ia mengatakan lokasi ini sangat cocok untuk menjadi lahan industri ekonomi dan kreatif Indonesia.

“Ada dua menarik buat saya, yang pertama kawasannya karena tadi pak Hary cerita ini akan dibuat tempat syuting, menarik sangat gede, menurut saya bagus, bisa jadi tempat untuk industri kreatif,” ungkap Ganjar, saat ditemui di festival musik LMAC Music Forall Fest 2023, Sabtu (9/9/2023).

Selain itu, Ganjar juga memuji acara festival musik yang diselenggarakan pihak MNC Media ini. Ganjar mengatakan acara ini mengingatkannya dengan festival musik internasional, Coachella.

“Di belakang saya sedang ada konser besar, saya jadi ingat Coachella, dan ini mirip-mirip, mudah2an dari sini banyak seniman2 muda yang tampil, tapi yang tua juga boleh loh bukan anak muda saja,” paparnya.

“Lihat saja penontonnya begitu banyak luar biasa. Kita bisa jadi tuan rumah di tempat sendiri,” tambah Ganjar.

