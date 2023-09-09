Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Weird Genius Bakar Semangat Penonton di LMAC Music Forall Fest 2023

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |23:01 WIB
Weird Genius Bakar Semangat Penonton di LMAC Music Forall Fest 2023
Weird Genius di LMAC Music Forall Fest 2023 (foto: Okezone)
BOGOR - LMAC Music Forall Fest 2023 berlangsung di Lido Music & Arts Center, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 8-9 September 2023. Di hari kedua ini, para penonton begitu antusias menyaksikan para penampilan dari musisi Tanah Air dan Korea Selatan.

Salah satunya yang begitu dinantikan ialah gup musik Weird Genius yang membawakan lagu-lagu beraransemen electronic dance music (EDM). Grup yang dinaungi Reza Arap ini berhasil membakar semangat para penonton yang hadir di hari kedua.

Weird Genius Bakar Ssmangat Penonton di LMAC Music Forall Fest 2023

Reza Arap bahkan menyerukan agar para penonton bisa ikut seru-seruan bersama.

“Ayo berteriak bersama,” ungkap Reza Arap di atas panggung LMAC Music ForAll Fest hari kedua, Sabtu (9/9/2023).

Aksi panggung Weird Genius ini pun begitu membakar energi para penonton yang hadir. Sejumlah lagu seperti Panah Asmara milik Afgan, We Were Rock You milik grup band Queen hingga lagu Kamu milik Coboy Junior pun dibawakan dengan sentuhan musik EDM.

Weird Genius bahkan juga memberi unsur musik nusantara seperti angklung dan gamelan di penampilannya ini. Para penonton begitu antusias dan ikut berjoget bersama menyaksikan penampilan mereka.

Halaman:
1 2
