Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo Malam Mingguan Tonton LMAC Music Forall Fest 2023

BOGOR - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menghabiskan waktu malam mingguannya bersama Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo di Lido Music and Art Center (LMAC), pada Sabtu (9/9/2023).

Hary dan Ganjar tampak kompak nonton konser musik bertajuk LMAC Music Forall Fest 2023 yang telah memasuki hari kedua itu. Usai tiba pada pukul 20.13 WIB di lokasi, Hary lantas turun dari mobil.

Ia langsung menghampiri Ganjar yang juga baru tiba di lokasi. Mereka lantas langsung memasuki area konser melewati kerumunan para penonton yang tak kalah antusias melihat kehadiran mereka.

Sebelum sampai menuju lokasi depan area panggung utama, Hary tampak menyempatkan diri menyapa hingga menjabat tangan para penonton yang kompak mengulurkan tangannya ke arah mereka.

Reaksi Hary dan Ganjar tampak begitu ramah meskipun para penonton mulai berlomba-lomba bisa bersalaman hingga selfie bareng mereka.

Usai sampai di depan area panggung utama, Hary dan Ganjar tampak duduk berdampingan untuk menikmati penampilan musik girlband Korea, Apink.

Meski asyik menikmati penampilan musik tersebut, mereka juga masih sempat membalas sapaan para penonton yang masih berteriak ke arah mereka dengan lambaian tangan.

Sebelumnya, Ganjar juga tampak tak sungkan menyapa para penonton yang hadir di LMAC. Bahkan, para penonton juga dibuat histeris dengan kehadiran Ganjar malam itu.

“Pak Ganjar!” teriak para penonton.

“Pak saya ngefans sama bapak! Sukses yaa pak!” timpal penonton lain.

“Selamat malam pak Ganjar! Bapak mau nonton apa?” tanya penonton berikutnya.

BACA JUGA: