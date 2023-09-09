Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ramah, Ganjar Pranowo Sapa Hangat Hingga Selfie Bareng Penonton LMAC Music Forall Fest 2023

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |22:01 WIB
Ramah, Ganjar Pranowo Sapa Hangat Hingga Selfie Bareng Penonton LMAC Music Forall Fest 2023
Ganjar Pranowo di LMAC Music Forall Fest 2023 (Foto: Aldhi/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menyapa para penonton yang hadir di perhelatan LMAC Music Forall Fest 2023 hari kedua yang digelar di Lido Music and Art Center (LMAC), pada Sabtu (9/9/2023).

Ia terpantau tiba di lokasi sekitar pukul 20.13 WIB didampingi oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo. Di momen tersebut, ia tampak disambut hangat oleh sejumlah penonton.

Ganjar juga tampak tak sungkan menyapa para penonton yang hadir di LMAC. Bahkan, para penonton juga dibuat histeris dengan kehadiran Ganjar malam itu.

Ramah, Ganjar Pranowo Sapa Hangat Hingga Selfie Bareng Penonton LMAC Music Forall Fest 2023

“Pak Ganjaaar!” teriak para penonton.

“Pak saya nge-fans sama bapak! Sukses yaa pak!” timpal penonton lain.

“Selamat malam pak Ganjar! Bapak mau nonton apa?” tanya penonton berikutnya.

Ganjar tampak melempar senyum ramahnya kepada para penonton yang hadir tersebut. Ia juga menyempatkan diri untuk bersalaman dengan para penonton.

Bahkan, Ganjar tampak sesekali berhenti untuk menuruti permintaan selfie para penonton. Salah satunya seorang ibu dan anak kecil yang tampak tak kalah antusias dengan kedatangannya.

Di momen tersebut, Ganjar juga tampak tak sungkan jongkok di samping sang anak kecil dan bertanya.

“Kamu ke sini mau nonton apa?” tanya Ganjar pada anak laki-laki tersebut.

“Saya mau nonton konser pak,” jawab sang anak kecil, sambil langsung melakukan selfie dengan Ganjar Pranowo.

Usai berjalan menyusuri melewati kerumunan, Ganjar kemudian jalan ke area depan panggung. Ia tampak duduk di depan panggung utama untuk menyaksikan salah satu penampilan musik, yakni girlband Korea Apink.

