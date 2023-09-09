Ganjar Pranowo Hadiri LMAC Music Forall Fest 2023, Nikmati Pertunjukan Apink

BOGOR - Calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo turut hadiri acara festival musik LMAC Music Forall Fest 2023 hari kedua, Sabtu (9/9/2023). Ganjar hadir dan turut menyapa hangat para penonton yang hadiri LMAC Music Forall Fest hari kedua ini.

Ganjar pun turut hadir bersama Hary Tanoesoedibjo selaku Executive Chairman of MNC Group. Ganjar dan Hary Tanoesoedibjo pun duduk bersebelahan dan menikmati penampilan musisi di LMAC Music Forall Fest 2023.

Saat tiba di LMAC Music Forall Fest, Ganjar langsung disuguhkan penampilan grup musik asal Korea Selatan, Apink. Penampilan Apink ini sukses memberi kehangatan untuk para penonton di tengah sejuknya udara di Lido, Sukabumi.

Selain itu, Ganjar juga terlihat takjub menyaksikan penampilan musisi yang tampil di festival musik LMAC Music Forall Fest.

Sementara itu, Ganjar juga terlihat menikmati penampilan Apink yang apik dari atas rooftop. Terlihat senyum sumringah terpancar di wajah Ganjar dan ikut bersemangat menyaksikan penampilan mereka.

