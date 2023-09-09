Ganjar Pranowo Hadir di LMAC Music Forall Fest 2023, Tampil Santai Dengan Kemeja Putih

JAKARTA - Bacapres Ganjar Pranowo hadir di perhelatan LMAC Music Forall Fest 2023 hari kedua yang digelar di Lido Music and Art Center (LMAC), pada Sabtu (9/9/2023).

Di momen tersebut, Ganjar tampak tampil casual dengan mengenakan outfit kemeja putih polos full kancing.

Tak sendirian, ia juga tampak ditemani oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo yang juga tampak tampil kasual dengan kaos polo hitam polos.

Kedatangan Ganjar malam itu tampak disambut hangat oleh sejumlah penonton. Ia juga tampak tak sungkan menyapa para penonton yang hadir. Bahkan, para penonton juga dibuat histeris dengan kehadiran Ganjar malam itu.

“Pak ganjaaar!” teriak para penonton.

“Pak saya ngefans sama bapak! Sukses yaa pak!” timpal penonton lain.

“Selamat malam pak Ganjar! Bapak mau nonton apa?” tanya penonton berikutnya.

Meski tak sempat menjawab, Ganjar tampak melempar senyum ramahnya kepada para penonton yang hadir tersebut.

Ganjar tampak sesekali berhenti untuk menuruti permintaan selfie para penonton. Salah satunya seorang ibu dan anak kecil yang tampak tak kalah antusias dengan kedatangannya.

Di momen tersebut, Ganjar juga tampak tak sungkan jongkok di samping sang anak kecil dan bertanya.

“Kamu ke sini mau nonton apa?” tanya Ganjar pada anak laki-laki tersebut.

“Saya mau nonton konser pak,” jawab sang anak kecil, sambil langsung melakukan selfie dengan Ganjar Pranowo.

Usai berjalan menyusuri melewati kerumunan, Ganjar kemudian jalan ke area depan panggung. Ia tampak duduk di depan panggung utama untuk menyaksikan salah satu penampilan musik, yakni girlband Korea Apink.

