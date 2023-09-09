Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lewat Lagu My Facebook, Gigi Hangatkan Penonton di LMAC Music Forall Fest 2023

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |21:06 WIB
Lewat Lagu My Facebook, Gigi Hangatkan Penonton di LMAC Music Forall Fest 2023
Gigi di LMAC Music Forall Fest 2023 hari kedua (Foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Grup band Gigi tampil energik di LMAC Music Forall Fest 2023 di Lido Music & Arts Center (LMAC) hari kedua, Sabtu (9/9/2023). Saat membawakan lagu berjudul My Facebook penonton dibawa bernostalgia, seperti dibawa ke masa-masa dulu.

Gigi mengajak penonton untuk bernyanyi, dan bersorak bersama. Udara dingin kawasan Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat band era 2000-an ini semakin bersemangat.

Para penonton yang memenuhi venue Music Forall Fest di Lido Music & Arts Center (LMAC) day 2, juga ikut bersemangat. Semua penonton terhipnotis dengan penampilan band Gigi yang luar biasa.

Lewat Lagu My Facebook, Gigi Hangatkan Penonton di LMAC Music Forall Fest 2023

Sang vokalis Gigi, Armand Maulana juga sangat takjub dengan panggung Music ForAll Fest yang begitu besar dan megah. Bahkan pria asal Bandung, Jawa Barat itu begitu leluasa menyapa penonton di atas panggung.

"Ini panggungnya bener gede banget," kata Armand di LMAC Music Forall Fest.

Hari semakin gelap, namun antusias penonton tidak padam dan semakin semangat. Di mana lagu-lagu dan genre musik yang dibawakan oleh band Gigi dapat membakar semangat.

Lido Music & Art Center merupakan venue konser outdoor pertama di Indonesia dengan konsep kelas internasional dapat menampung 50 ribu orang. Sehingga penonton bisa merasakan sensasi alam yang menyegarkan, karena lokasinya diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Pangrango dan Gunung Salak.

