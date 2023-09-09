Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Diiringi Gamelan, Prince Husein Bawakan Lagu Coldplay LMAC Music Forall Fest 2023

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |19:37 WIB
Diiringi Gamelan, Prince Husein Bawakan Lagu Coldplay LMAC Music Forall Fest 2023
LMAC Music Forall Fest 2023 (Foto: LMAC)
JAKARTA - Kolaborasi Prince Husein Novel Balweel dengan Weird Genius sukses buat suasana malam minggu di perhelatan LMAC Music Forall Fest 2023 di Lido Music and Art Center (LMAC) meriah, pada Sabtu (9/9/2023).

Prince yang tampil dengan outfit serba hitam tiba-tiba hadir dari belakang panggung lewat lagu ‘A Sky Full of Stars’ dari Coldplay. Sempat diguyur hujan deras, cuaca tampak kembali mendukung.

Penonton kembali memadati area depan panggung utama menikmati lagu tersebut dengan irama musik EDM.

Bahkan, di sela-sela pertunjukkan, Reza Arap tampak menyuguhkan warna musik yang agak berbeda lewat nuansa musik tradisional gamelan Bali.

Sebelumnya, Reza Arap dengan outfit kemeja pinknya juga sempat membuat penonton berjingkrak bareng dengan memainkan beberapa lagu.

Mulai dari Panah Asmara milik Afgan, We Were Rock You milik grup band Queen hingga lagu Kamu milik Coboy Junior pun dibawakan dengan sentuhan musik EDM.

“Ayo berteriak bersama,” ungkap Reza Arap di atas panggung LMAC Music ForAll Fest hari kedua, Sabtu (9/9/2023).

