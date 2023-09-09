Maliq & DEssentials Hangatkan LMAC Music Forall Fest 2023 Hari Kedua

Maliq & D'Essentials LMAC Music Forall Fest 2023 hari kedua (Foto: Okezone)

JAKARTA - Band Maliq & D'Essentials membuka hari kedua konser musik LMAC Music Forall Fest 2023 di Lido Music & Arts Center, pada Sabtu (9/9/2023).

Maliq & D'Essential membuka penampilannya dengan lagu Dia.

Di tengah penampilannya, rintik-rintik hujan mulai turun. Meski begitu penonton tetap antusias dan dia meninggalkan arena konser.

"Kita minta tangannya semuanya di atas," ujar Angga Puradiredja sang vokalis di atas panggung.

Kemudian ia melanjutkan penampilannya dengan lagu Setapak Sriwedari hingga Teduh Senja Pelita.

Sadar hujannya makin lebat, Indah Wisnuwardhana meminta agar penonton tidak meninggalkan arena konser.

"Keluarin suaranya, ujan-ujanan, kita lanjut ya jangan ada yang pergi," pinta Indah.

