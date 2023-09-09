Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Maliq & DEssentials Hangatkan LMAC Music Forall Fest 2023 Hari Kedua

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |19:06 WIB
Maliq & DEssentials Hangatkan LMAC Music Forall Fest 2023 Hari Kedua
Maliq & D'Essentials LMAC Music Forall Fest 2023 hari kedua (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Band Maliq & D'Essentials membuka hari kedua konser musik LMAC Music Forall Fest 2023 di Lido Music & Arts Center, pada Sabtu (9/9/2023).

Maliq & D'Essential membuka penampilannya dengan lagu Dia.

Di tengah penampilannya, rintik-rintik hujan mulai turun. Meski begitu penonton tetap antusias dan dia meninggalkan arena konser.

Maliq & DEssentials Hangatkan LMAC Music Forall Fest 2023 Hari Kedua

"Kita minta tangannya semuanya di atas," ujar Angga Puradiredja sang vokalis di atas panggung.

Kemudian ia melanjutkan penampilannya dengan lagu Setapak Sriwedari hingga Teduh Senja Pelita.

Sadar hujannya makin lebat, Indah Wisnuwardhana meminta agar penonton tidak meninggalkan arena konser.

"Keluarin suaranya, ujan-ujanan, kita lanjut ya jangan ada yang pergi," pinta Indah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/205/2887170/lmac-destinasi-musik-dan-seni-internasional-b2dUMq1435.jpeg
LMAC Destinasi Musik dan Seni Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/205/2880201/tampil-di-lmac-music-forall-fest-2023-apink-bahagia-kembali-ke-indonesia-nByHcYUyQZ.jpg
Tampil di LMAC Music Forall Fest 2023, APink Bahagia Kembali ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/205/2880199/lido-music-and-art-center-dipuji-ganjar-pranowo-bagus-bisa-jadi-tempat-industri-kreatif-YFpavXYwqM.jpeg
Lido Music and Art Center Dipuji Ganjar Pranowo: Bagus, Bisa Jadi Tempat Industri Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/205/2880195/lmac-music-forall-fest-2023-dihadiri-60-ribu-pengunjung-ganjar-kita-bisa-jadi-tuan-rumah-di-tempat-sendiri-LigUfAWkKU.jpeg
LMAC Music Forall Fest 2023 Dihadiri 60 Ribu Pengunjung, Ganjar: Kita Bisa Jadi Tuan Rumah di Tempat Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/205/2880174/weird-genius-bakar-semangat-penonton-di-lmac-music-forall-fest-2023-gU59w87oue.jpg
Weird Genius Bakar Semangat Penonton di LMAC Music Forall Fest 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/205/2880189/ganjar-pranowo-puji-lmac-music-forall-fest-2023-sebut-mirip-coachella-yXMNNYM3q3.JPG
Ganjar Pranowo Puji LMAC Music Forall Fest 2023, Sebut Mirip Coachella
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement