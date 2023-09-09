Hujan Basahi LMAC Music ForAll Fest 2023 Hari Kedua, Penonton Tetap Antusias

BOGOR - Festival musik LMAC Music ForAll Fest 2023 berlangsung di Lido Music & Arts Center, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 8-9 September 2023. Acara ini begitu dinantikan para penonton Tanah Air karena menghadirkan musisi ternama dari Indonesia dan Korea Selatan.

Di hari kedua ini, para penonton semakin antusias menyaksikan penampilan dari para musisi Tanah Air maupun Korea Selatan. Bahkan, mereka tetap antusias meski diguyur rintikan hujan.

Momen hujan turun terjadi saat penampilan pembuka oleh grup musik Maliq & D’Essentials pada pukul 17.00 WIB. Saat hujan mulai membasahi area LMAC Music ForAll Fest, para pengunjung mulai memakai jas hujan mereka.

Alih-alih menyusutkan semangat, para penonton LMAC Music ForAll Fest justru semakin antusias. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Sabtu (9/9/2023), para penonton justru terlihat asyik bernyanyi hingga menari bersama.

Mereka juga terlihat antusias menikmati suasana dan keseruan festival musik LMAC Music ForAll Fest di tengah sejuknya udara di Lido, Sukabumi.

