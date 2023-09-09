Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

LMAC Music Forall Fest 2023 Hari Kedua, Penonton Mulai Padati Venue

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |18:18 WIB
LMAC Music Forall Fest 2023 Hari Kedua, Penonton Mulai Padati Venue
LMAC Music Forall Fest 2023 hari kedua (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - LMAC Music Forall Fest 2023 hari kedua disambut antusias oleh para penikmat musik Tanah Air. Dari pantauan MNC Portal, sejak sore para penonton sudah mulai berdatangan.

Tak yanya itu, pemegang tiket Platinum sudah memadati area kawasan Lido Music & Arts Center (LMAC), Bogor, Jawa Barat, sejak siang dan berdiri di depan panggung. Mereka menyaksikan musisi The Rose dan Apink untuk melalukan gladi resik.

LMAC Music Forall Fest 2023 Hari Kedua, Penonton Mulai Padati Venue

Salah satu pengunjung bernama Mita asal Jakarta ini sengaja datang untuk menonton musisi idolanya yaitu itu The Rose.

“Black Rose,” ujarnya kepada MNC Portal.

Mita mengaku sangat terkesan dengan pemilihan lokasi di kawasan Lido Music & Arts Center (LMAC), Bogor karena sangat bagus dengan pemandangan yang indah dikelilingi pegunungan dan perbukitan.

“Excited banget, nggak nyangka tempatnya seluas ini. Outdoornya bagus banget, seru banget sih,” ucapnya.

Sementara itu, Yanti yang berasal dari Bekasi datang ke LMAC Music Forall Fest 2023 untuk nonton Apink.

“Nggak sabar banget,” sambungnya.

