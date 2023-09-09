Taeyang di LMAC Music Forall Fest 2023, Penggemar : Enggak Nyesel Jauh-Jauh ke Lido!









JAKARTA - Penampilan Taeyang di LMAC Music Forall Fest 2023 hari pertama di Lido Music and Art Center (LMAC) sukses memberi kesan manis bagi para penggemar yang hadir.

Cuitan dan cuplikan video mereka saat nonton sang idola di LMAC tampak memenuhi beberapa halaman media sosial hari ini.

Misalnya saja di akun media sosial X. Banyak penggemar yang cukup puas dengan penampilan Taeyang di LMAC.

Apalagi, set panggung nan megah diiringi musik nan meriah makin membuat suasana malam itu ‘pecah’.

“Gimana gak ketar ketir bisa 1 frame sama mas taeyang!!,” ujar akun X @ad*****.

“Asli gak nyesel gw Taeyang jauh jauh ke lido. Makasih buat malam ini,” ungkap @soo*****.

“Puas bngt td nntn taeyang di lmac section gold, bapak 1 anak ini emang meresahkan,” tutur akun @ran*****.

Tak hanya karena penampilan Taeyang yang sukses mengobati kerinduan penggemar. Penggemar juga mengungkapkan kepuasan mereka terkait lokasi konser Taeyang di LMAC.

Selain itu, penggemar juga banyak yang dibuat terpukau dengan penampilan pembuka dari Taeyang yang tampak diiringi dengan kembang api nan meriah.

“Sumpah tadi nonton lmac fest nya mnc terus bintang tamu kpop nya ada secret number sama taeyang, sumpah seruuu abisss, seruuu partyy vibes abisss!! sukakkk,” tutur @la******.

“kapan lagi lu bisa nonton taeyang sama secret number manggung di CIAWI bjir,” kata @vok******.

“Ini keren banget pas intro taeyang,” kata @ye*****.

“Openingnya Taeyang goks!! dan Taeyang gokss bgt! dia gong nya sih malem inii, the king of tonight. Openingnya megah keren pake kembang apii gitu bestt bangett!! abis gitu dia bawain lagu eyes, nose, lips lagii anjirr,” tutur @la******.

