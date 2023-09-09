Taeyang Nangis Nyanyi Lagu Seed di LMAC Music Forall Fest 2023, Netizen: Ikutan Sedih









JAKARTA - Taeyang menunjukkan penampilan yang memukau di panggung LMAC Music Forall Fest 2023 yang diselenggarakan di Lido Music and Art Center, Bogor pada Jumat 8 September 2023. Salah satu penampilan yang paling berkesan yakni kala Taeyang tiba-tiba meneteskan air mata di atas panggung.

Momen Taeyang menangis ini terjadi kala dirinya menyanyikan lagu barunya berjudul “Seed”. Lagu ini memang memiliki arti mendalam untuk dirinya dan VIP (panggilan untuk penggemar BIGBANG).

Seed berisi harapan Taeyang agar orang yang ia cintai selalu berada di sisinya. Diketahui, lagu ini tentang momen dirinya dengan BIGBAG yang dulu selalu bersama namun saat ini belum bisa berada di satu panggung yang sama lagi.

Dengan makna lagu yang begitu dalam, tidak dapat dipungkiri jika akhirnya Taeyang menangis kala menyanyikan lagu ini. Dirinya terlihat duduk di panggung LMAC Music Forall Fest 2023. Kemudian mengusap air mata yang menetes. Dengan keadaan bersedih, Taeyang langsung mulai menyanyikan lirik demi lirik lagu Seed ini.

Hal tersebut tentu membuat penggemarnya turut menangis. Bahkan suasana emotional tersebut pun dirasakan oleh netizen yang menontonnya melalui cuitan Twitter orang lain. Banyak yang mengaku ikut menangis dengan Taeyang dan merasa sangat merindukan BIGBANG kumpul berlima di atas panggung.