Line Up LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 Hari Kedua, The Rose hingga Apink

JAKARTA - LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 akan kembali menghadirkan sederet pengisi acara untuk menghibur penonton di hari kedua pada hari ini, Sabtu (9/9/2023) yang akan berlangsung di Lido Music & Arts Center, Bogor, Jawa Barat.

Pada hari pertama, penonton dimanjakan dengan penampilan spektakuler member BIGBANG Taeyang hingga interaksi menggemaskan bersama Secret number.

Kali ini para pecinta K-Pop tanah air akan kembali disuguhkan dengan penampilan dua bintang K-Pop kenamaan, grup band The Rose dan girl group Apink.

Selain itu, deretan musisi kenamaan tanah air juga akan mengguncang panggung LMAC MUSICFORALL lewat lagu-lagu untuk benostalgia era 90-an dan 2000-an dari Maliq & D'essentials dan GIGI, serta hentakan musik EDM dari Weird Genius.