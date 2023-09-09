Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Line Up LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 Hari Kedua, The Rose hingga Apink

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |14:01 WIB
Line Up LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 Hari Kedua, The Rose hingga Apink
LMAC Music Forall Fest 2023 (Foto: LMAC)
JAKARTA - LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 akan kembali menghadirkan sederet pengisi acara untuk menghibur penonton di hari kedua pada hari ini, Sabtu (9/9/2023) yang akan berlangsung di Lido Music & Arts Center, Bogor, Jawa Barat.

Pada hari pertama, penonton dimanjakan dengan penampilan spektakuler member BIGBANG Taeyang hingga interaksi menggemaskan bersama Secret number.

Kali ini para pecinta K-Pop tanah air akan kembali disuguhkan dengan penampilan dua bintang K-Pop kenamaan, grup band The Rose dan girl group Apink.

Selain itu, deretan musisi kenamaan tanah air juga akan mengguncang panggung LMAC MUSICFORALL lewat lagu-lagu untuk benostalgia era 90-an dan 2000-an dari Maliq & D'essentials dan GIGI, serta hentakan musik EDM dari Weird Genius.

