HOME CELEBRITY MUSIK

Taeyang Tutup Manisnya LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 Hari Pertama

Chindy Aprilia , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |10:01 WIB
Taeyang Tutup Manisnya LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 Hari Pertama
LMAC Music Forall Fest 2023 (Foto: LMAC)
JAKARTA - LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 hari pertama berhasil ditutup dengan meriah, di Lido Music & Arts Center, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat 8 Septemb 2023.

Konser ditutup dengan penampilan Taeyang, penyanyi asal Korea Selatan yang berhasil membuat penonton histeris karena penampilannya yang memukau.

Petasan yang keluar secara bersamaan pun seolah sedang bersahut-sahutan membuat suasana semakin meriah, sehingga membuat seluruh penonton juga bergemuruh dengan suara teriakannya karena melihat aksi penampilan Taeyang di atas panggung.

Dari pantauan MNC Portal, sekitar pukul 22.23 WIB penampilan Taeyang pun selesai, dan digantikan dengan penampilan DJ Dipha Barus.

Tidak kalah ramai, Dipha Barus pun mampu membuat penonton berjoget bersama dengan permainan musiknya yang menakjubkan, ditambah lampu-lampu panggung yang fantastis di konser LMAC 2023 hari pertama.

Semua penonton pun berdendang dan menggerakkan badannya sesuai irama musik, sampai akhirnya Dipha Barus selesai memberikan penampilannya, dan hari pertama LMAC 2023 pun resmi ditutup pada pukul 23.24 WIB.

