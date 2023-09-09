Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Secret Number Disambut Meriah di LMAC Music Forall Fest 2023, Zuu: Emang Boleh Seasik Ini?

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |09:01 WIB
Secret Number Disambut Meriah di LMAC Music Forall Fest 2023, Zuu: Emang Boleh Seasik Ini?
LMAC Music Forall Fest 2023 (Foto: LMAC)
JAKARTA - Secret Number menggebrak panggung LMAC Music Forall Fest 2023. Pada kesempatan ini, Secret Number membawakan beberapa lagu-lagu hitsnya seperti Starlight, Doxa, Crazy Love, dan masih banyak lainnya.

Penampilan mereka sangat luar biasa. Para member Secret Number menari dengan kompak dan bernyanyi dengan merdu dan penuh semangat.

Keadaan tersebut berhasil membakar semangat penonton LMAC Music Forall Fest. Banyak yang turut bernyanyi dan menari bersama lagu Secret Number karena lagunya yang tidak asing.

Hal tersebut membuat seluruh member Secret Number merasakan kehangatan dari para penontonnya. Keadaan ini sungguh mengagumkan untuk member Secret Number.

“Emang boleh seasik ini?” kata Zuu, salah satu member Secret Number, di acara LMAC Music Forall Fest, Jumat (8/9/2023).

Tidak hanya penampilannya yang biasa, di LMAC Music Forall Fest, Secret Number juga panggung belajar bahasa Sunda khas Jawa Barat.

“Kumaha damang?” kata Lia yang langsung disambut dengan suara sorakan penonton.

Bahkan, semakin malam member Secret Number semakin lokal. Keenam member menuturkan nama makanan favoritnya di Indonesia. Dita yang memang berasal dari Indonesia menuturkan jika sangat menyukai sop buntut. Sementara Soodam, Zuu, dan suka sekali dengan rendang. Terakhir, Lea menyebutkan suka mi goreng dan Jinny suka sekali ayam bakar dengan nasi goreng.

Keseruan tersebut membuat member Secret Number ingin kembali manggung dan menghibur seluruh masyarakat Indonesia.

“I will back soon,” kata Lea di akhir penampilan panggungnya.

