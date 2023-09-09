The Rose, Apink, Hingga Weird Genius Hebohkan LMAC FORALL FEST Hari Ini

JAKARTA - Bersiaplah LMACers untuk bertemu idola kalian. The Rose, Apink, Gigi, Maliq & D'Essentials, dan Weird Genius siap menggemparkan Lido Music & Art Center, Bogor. Untuk LMACers yang sudah beli tiket dan siap untuk nonton konser LMAC MUSIC FORALL FEST acara ini akan dimulai pukul 17.00 WIB.

LMACers akan disambut oleh suara merdu yang indah dari Apink, girlgroup K-pop generasi ketiga dan alunan musik dari international K-pop band The Rose dan band legendaris Indonesia, Gigi, Maliq & d’Essentials. Di hari kedua konser LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 juga akan ajak kalian jamming dan sing a long bareng Weird Genius.

BACA JUGA: Mahalini Ajak Penonton Galau di LMAC MUSIC FORALL FEST 2023

Biar tidak kelewatan seluruh info terupdate LMAC MUSIC FOR ALL FEST kamu bisa follow akun sosial media @lmcindonesia.

Pastikan kamu melihat langsung LMAC MUSIC FORALL FEST, dan selama menunggu kamu bisa saksikan program-program dari MNC Media & Entertainment (RCTI, MNCTV, GTV, Inews) di kanal 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek dan kanal 41 UHF untuk pemirsa Sukabumi dan Cianjur.

BACA JUGA: