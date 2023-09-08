Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vision+ Originals Temen Ngekost Dirilis, Hadirkan Kocaknya Candaan Anak Kost

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |15:07 WIB
Vision+ Originals Temen Ngekost Dirilis, Hadirkan Kocaknya Candaan Anak Kost
Serial Temen Ngekost (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Vision+ secara resmi merilis original series terbarunya yang berjudul Temen Ngekost, Jumat (8/9/2023). Serial tersebut merupakan hasil kerja sama dari Vision Pictures dan Sinemaku Pictures. Serial tersebut disutradarai oleh Reka Wijaya, dan diproduseri oleh Prilly Latuconsina, Umay Shahab, dan Yahni Damayanti.

Temen Ngekost diperankan oleh Abun Sungkar sebagai Kai, Amel Carla sebagai Yasmin, Arya Mohan sebagai Raffi, Bobby Samuel sebagai Opay, Valeria Stahl sebagai Dian, Ruth Marini sebagai Elin, Ebel Cobra sebagai Elang, Rahmet Ababil sebagai Armand, Zoul Pandjoul sebagai Jose, Felitsa Andreca sebagai Lina, Ence Bagus sebagai Babeh Rahman, Megi Irawan sebagai Jaki, Prilly Latuconsina sebagai Prilly, Umay Shahab sebagai Aldo, hingga Aldi Taher sebagai Robin Hope.

Vision+ Originals Temen Ngekost Dirilis, Hadirkan Kocaknya Candaan Anak Kost

Temen Ngekost bercerita tentang rumah kost di daerah Jakarta Selatan bernama South House yang dikelola oleh Babeh Rahman dan putrinya, Yasmin. Suatu hari, kost itu kedatangan penghuni baru bernama Kai Wiratedja.

Kai merupakan seorang content creator yang berasal dari Situbondo. Ia lalu ditunjuk sebagai perwakilan untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kost-nya, namun dalam kehidupan sehari-hari itu, ia sering menghadapi banyak persoalan.

Temen Ngekost menampilkan berbagai karakter penghuni kost yang unik, dengan cerita keseharian yang relatable, baik untuk pemirsa yang pernah tinggal di kost, maupun untuk masyarakat modern.

Dengan cerita drama dan komedi yang menghibur, Temen Ngekost menyajikan cerita yang ringan, dengan pesan mendalam mengenai bagaimana suka dan duka dalam hidup harus dinikmati dan dibagi bersama.

“Vision+ kembali hadir dengan cerita yang fresh dan menghibur, kali ini dengan short form yang cocok untuk dinikmati sebagai hiburan di sela-sela waktu luang. Temen Ngekost merupakan original series yang menarik, karena menghadirkan berbagai konflik serta persoalan yang banyak terjadi di antara masyarakat modern, namun dikemas menjadi sebuah komedi yang ringan dan mudah untuk dinikmati,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo sebagai Managing Director Vision+.

