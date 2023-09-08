BIMA S Episode Into the Darkness: Planet Zed Diserang Monster

JAKARTA - Lengkapi akhir pekan Anda dengan menyaksikan episode terbaru animasi BIMA S, Into the Darkness di MNCTV. Ceritanya seru dan asyik untuk ditonton bersama keluarga.

Animasi Super hero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Kali ini, Satria dan Ve melanjutkan perjalanan mencari matrix. Mereka sebelumnya berhasil memperbaiki Pedang Api.

Tak disangka, mereka ditangkap oleh Zed di tengah perjalanan. Namun, tiba-tiba planet Zed diserang monster.

Bagimana kisah selengkapnya? Saksikan animasi BIMA S Into the Darkness pada Minggu, 10 September 2023. pukul 11.30 WIB di MNCTV.

Animasi BIMA S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

(ltb)