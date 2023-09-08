Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

BIMA S Episode Into the Darkness: Planet Zed Diserang Monster

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |12:42 WIB
BIMA S Episode Into the Darkness: Planet Zed Diserang Monster
Animasi BIMA S Episode Into the Darkness. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Lengkapi akhir pekan Anda dengan menyaksikan episode terbaru animasi BIMA S, Into the Darkness di MNCTV. Ceritanya seru dan asyik untuk ditonton bersama keluarga.

Animasi Super hero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Kali ini, Satria dan Ve melanjutkan perjalanan mencari matrix. Mereka sebelumnya berhasil memperbaiki Pedang Api.

Tak disangka, mereka ditangkap oleh Zed di tengah perjalanan. Namun, tiba-tiba planet Zed diserang monster.

Bagimana kisah selengkapnya? Saksikan animasi BIMA S Into the Darkness pada Minggu, 10 September 2023. pukul 11.30 WIB di MNCTV.

Animasi BIMA S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

(ltb)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3190962//mnc_media-pHYa_large.jpg
Saksikan Program Prime Time Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190786//simak_jadwal_siaran_langsung_timnas_futsal_indonesia_vs_timnas_futsal_thailand_di_sea_games_2025_malam_ini-Ygn7_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di SEA Games 2025 Malam Ini, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/598/3190313//dmd_panggung_rezeki-dkXq_large.JPG
DMD Panggung Rezeki: Kisah Haru Indah Budiman, Dari Luka Tabrak Lari hingga Hadiah Rp10 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/598/3190311//super_deal_indonesia-mfrg_large.JPG
Super Deal Heboh di MNCTV Channel 29, Drummer Wanita Beri Warna Baru di Panggung Permainan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/51/3189760//simak_jadwal_lengkap_siaran_langsung_timnas_futsal_indonesia_di_sea_games_2025_yang_akan_disiarkan_mnctv-kgJ2_large.jpeg
Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025, Live MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189635//mnc_media-cAvZ_large.jpg
Semua Program Terbaik Tonton di Sini: RCTI Channel 28,  MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement