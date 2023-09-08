Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

KIKO di Episode Sporting Souls: Kiko dan Patino Berubah Jadi Pegulat

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |11:59 WIB
KIKO di Episode Sporting Souls: Kiko dan Patino Berubah Jadi Pegulat
KIKO Episode Sporting Souls. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Suasana Minggu pagi akan semakin menyenangkan dengan menyaksikan serial animasi KIKO yang tayang di RCTI. Episode terbarunya, Sporting Souls, siap menghibur keluarga Anda di kala santai.

Kiko dan Patino pergi menonton pertarungan Bulk Bogard yang sudah diimpikan sejak lama. Saat mereka akan memasuki arena, tiket yang mereka pegang terbang di antara pengunjung.

Ketika Kiko dan Patino sudah menemukan tiketnya, tiba-tiba ada orang misterius yang mengubah pakaian mereka seperti pegulat yang siap bertarung. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya?

Saksikan kisah selengkapnya di episode KIKO MINGGU SERU! SPORTING SOULS, pada Minggu, 10 September 2023, Pukul 08.00 WIB di RCTI. Catat ya, KIKO juga tayang setiap hari Sabtu, pukul 10.00 WIB dan Minggu pukul 09.30 WIB hanya di MNCTV.

KIKO produk animasi dari MNC Animation, bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

Saksikan serial animasi Kiko yang tayang tiap pekan, setiap aksinya selalu menyuguhkan aksi dan petualangan seru, tapi juga memberikan pesan moral tentang kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. Kiko akan terus hadir dengan berbagai kejutan dan akan terus dinanti penggemarnya.

Program animasi KIKO juga dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com

(ltb)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188973/kiko_meet_and_greet-X0YM_large.jpeg
Besok, Kiko dan Lola Meriahkan Baby Kids and Teens Fest di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188023/animasi_kiko_season_4-02wt_large.jpg
KIKO Season 4 Episode Turning Point, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182003/animasi_kiko-QTln_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolts Revolution Part 2, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/598/3180616/animasi_kiko-PbXT_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Revolt’s Revolution Part 1, Minggu Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179030/animasi_kiko-eTxc_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode The Exchange, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177367/animasi_kiko-6oZR_large.jpg
Animasi KIKO Season 4 Episode Saving Captain Levit, Minggu Pagi di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement