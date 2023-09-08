KIKO di Episode Sporting Souls: Kiko dan Patino Berubah Jadi Pegulat

JAKARTA - Suasana Minggu pagi akan semakin menyenangkan dengan menyaksikan serial animasi KIKO yang tayang di RCTI. Episode terbarunya, Sporting Souls, siap menghibur keluarga Anda di kala santai.

Kiko dan Patino pergi menonton pertarungan Bulk Bogard yang sudah diimpikan sejak lama. Saat mereka akan memasuki arena, tiket yang mereka pegang terbang di antara pengunjung.

Ketika Kiko dan Patino sudah menemukan tiketnya, tiba-tiba ada orang misterius yang mengubah pakaian mereka seperti pegulat yang siap bertarung. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya?

Saksikan kisah selengkapnya di episode KIKO MINGGU SERU! SPORTING SOULS, pada Minggu, 10 September 2023, Pukul 08.00 WIB di RCTI. Catat ya, KIKO juga tayang setiap hari Sabtu, pukul 10.00 WIB dan Minggu pukul 09.30 WIB hanya di MNCTV.

KIKO produk animasi dari MNC Animation, bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

Saksikan serial animasi Kiko yang tayang tiap pekan, setiap aksinya selalu menyuguhkan aksi dan petualangan seru, tapi juga memberikan pesan moral tentang kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. Kiko akan terus hadir dengan berbagai kejutan dan akan terus dinanti penggemarnya.

Program animasi KIKO juga dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com

