Acha Septriasa Cari Peluang Kerja di Australia

JAKARTA - Acha Septriasa tampaknya akan mulai mengurangi kegiatan syuting film di Jakarta. Hal itu diungkapkan dalam jumpa pers film terbarunya yaitu Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2: Desa Bunuh Diri.

Perempuan 34 tahun memang belakangan lebih sering pulang pergi Jakarta-Sydney karena syuting dan keperluan promo film.

"Enggak cuman emang kemarin aku keseringan pulang (ke Jakarta) aja sih," kata Acha Septriasa saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Oleh karena itu, Acha Septriasa ke depannya hanya akan mengambil satu projek film saja dalam setahun.

"Jadi tahun depan harusnya sih jangan terlalu sering pulang," ucap Acha Septriasa.

Kendati begitu, Acha Septriasa tidak lantas meninggalkan dunia entertainment yang telah membesarkan namanya.

Ia pun berencana akan mencari peluang kerja untuk mengisi waktunya di Australia.

"Coba cari peluang aja deh di Australia biar aku nggak terlalu harus jarak jauh terus sama anak," pungkas Acha Septriasa.

