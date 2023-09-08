Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penjelasan Jessica Iskandar Hibahkan Kasur Bekas kepada Aldi Taher

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |08:01 WIB
Penjelasan Jessica Iskandar Hibahkan Kasur Bekas kepada Aldi Taher
Jessica Iskandar berikan kasur bekas kepada Aldi Taher (Foto: IG Jedar)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Iskandar mengklarifikasi soal keputusannya menghibahkan sebuah kasur bekas kepada Aldi Taher. Diketahui, kasur tersebut, tidak digunakan lagi setelah pindah dari Bali ke Jakarta.

Melihat kasurnya nganggur dan tidak digunakannya lagi, membuat perempuan akrab disapa Jedar itu menawarkan ke Aldi Taher. Tanpa berpikir panjang, mantan suami Dewi Perssik ini langsung menerima tawarannya tersebut.

Penjelasan Jessica Iskandar Hibahkan Kasur Bekas kepada Aldi Taher

"Aku bilang, kak aku ada kasur di rumah nggak kepake tetapi mohon maaf kasurnya pernah aku pake. Tetapi nggak aku pake, masih baru banget aku baru beli, pake terus tinggal ke Bali," kata Jedar saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

"Sekarang aku sudah punya kasur bawa dari Bali jadi aku udah ada kasur baru gitu. Terus dia bilang mau banget, jadi yaudah aku kirim," lanjut dia.

Istri Vincent Verhaag itu menyebutkan, pasca menghibahkan kasurnya digunakannya tersebut, Aldi Taher mengucapkan rasa terima kasihnya.

Sebab, ketika mendapatkan kasur itu, Aldi Taher mengaku bahwa dirinya akan lebih nyenyak beristirahat. Lantaran, kasur sebelumnya berukuran sedang, sehingga seringkali terjatuh saat tidur bersama istrinya.

"Pastinya dia bilang terima kasih, dia senang dan dia bercanda-canda, dulu ranjangnya segini tiduran sama istrinya, Salsabillih jatuh dan tendang-tendangan. Sekarang aku bisa tidur di kasur,"jelas Jedar.

Sebagaimana diketahui, kabar Jedar menghibahkan kasur terungkap dalam akun instagram Aldi Taher. Jedar menyebut kalau dirinya bakal mengirim kasur diminta Aldi Taher melalui pesan singkat.

"Aldi, ranjang mau dikirim kapan? Haha, gobox sekarang aja ya, sekalian yang angkut,” tulis Jedar dalam unggahan screenshot di akun Instagram Aldi Taher.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
