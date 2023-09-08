Asri Welas Ungkap Kondisi Anaknya Usai Kejang-Kejang

JAKARTA - Asri Welas mengungkapkan kondisi anak keduanya, Rayyan Gibran Ridha Rahardja, alias Ibran. Saat ini sedikit menunjukkan perkembangan positif, usai sebelumnya dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami kejang-kejang.

Dia menyebut, Ibran telah melakukan dua kali menjalani pemeriksaan lanjutan, di bagian otak atau elektroensefalogram (EEG) untuk mengukur aktivitas kelistrikan di otaknya akibat kejang tersebut.

Sayangnya sejauh ini belum bisa dilakukan, sebab kondisi dari Ibran sendiri sangat sensitif. Sehingga masih sulit melakukan pemeriksaan lanjutan, di bagian otak atau elektroensefalogram (EEG).

"Ibran kemarin sudah melakukan dua kali rekam otak, dia satu jam step nah, itu kami harus rekam otak, kami sudah dua kali ke rumah sakit memang belum bisa merekam," ungkap Asri Welas saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

"Karena Ibran orangnya sensitif, dia memang keterbatasan mata tapi pendengarannya tajam,"sambung dia.

Bintang film Keluarga Cemara 2 ini menyebut, setelah dua kali gagal melakukan pemeriksaan Electroencephalogram (EEG). Pihaknya harus bersabar, dan menunggu kesiapan Ibran untuk diperiksa.

"Sudah di pasang 10, ke lepas lagi karena dia kebangun, karena dia harus dalam keadaan tidur yang biasanya nggak boleh dalam keadaan bius, nggak boleh,"papar Asri.

"Kami sudah di rumah sakit dua kali waktu dia tidur juga supaya dianya bisa direkam, cuman kami belum berhasil. Jadi saya masih nunggu lagi kapan, dia bisa karena sampai sekarang dia masih minum obat stepnya,"tambahnya.

Adanya kegagalan melakukan pemeriksaan Electroencephalogram (EEG), untuk sementara waktu dokter menyarankan Ibran untuk tidak berenang terlebih dahulu. Ditambah lagi, tetap dalam pengawasan ketat, khawatir kejang-kejangnya dapat kambuh kembali.

"Pantangan dari dokter mungkin Ibran nggak boleh berenang, nggak dalam pengawasan atau main-main nggak dalam pengawasan, takutnya nanti kalau step lagi jadi cepat dilakukan tindakan," terang dia.