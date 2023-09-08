Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Mulai Jauhi Teman yang Punya Pengaruh Buruk

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |20:01 WIB
Nikita Mirzani Mulai Jauhi Teman yang Punya Pengaruh Buruk
Nikita Mirzani jauhi teman yang bawa pengaruh buruk (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani mengaku tengah menjauhi teman yang dinilai memiliki pengaruh buruk dalam hidupnya. Kini, ibu tiga anak tersebut juga memilih tampil lebih kalem di depan publik.

Nikita merasa di usianya yang sudah kepala tiga harus semakin dewasa dalam bersikap.

"Udah 37 tahun ya memang sesungguhnya hidup gue begini nggak huru hara, buat gue setiap tahun tuh (harus ada perubahan) mungkin tahun ini 'udah ah gue mau jadi Nikita Mirzani yang dulu lagi'," katanya saat ditemui di Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Nikita Mirzani Mulai Jauhi Teman yang Punya Pengaruh Buruk

Wanita yang akrab disapa Nyai itu menyadari belakangan dirinya kerap ikut campur dengan masalah orang lain.

"Kayak gini gue ya suka iseng ada kasus apa 'gue ikutan ah'. Sekarang apalagi yang mau gue cari? Tabungan gue ada, bisnis properti aman, insya allah tabungan anak juga bisa sampai anak gue kuliah," tuturnya.

"Sekarang lebih positif lagi lah. Kalau dulu mungkin lebih dikontrol sama orang, sekarang gue memang lebih membatasi diri dari orang, gue yang menjauh ya bukan orang yang menjauh, gue pengin tata lagi nih hidup gue, gue akan memilih orang orang yang memang membuat gue lebih baik," sambung Nikita Mirzani.

Halaman:
1 2
