Anggunnya Pamela Bowie saat Jalani Pemberkatan

JAKARTA - Pamela Bowie sedang berbahagia. Jumat, (8/9/2023) dia menggelar acara pernikahan di Bali dengan pasangannya Armand Gunawan.

Pamela memilih untuk menggelar acara pemberkatan. Momen itu juga dia bagikan di Instagram Story.

Di momen yang sakral itu, Pamela memilih menggunakan ball gown warna putih, sementara sang suami memakai jas hitam. Penampilan pasangan pengantin baru ini begitu memukau.

Potret Pamela Bowie dan Armand Gunawan saat jalani pemberkatan. Keduanya terlihat duduk di altar dengan dekorasi bunga nuansa putih dan ungu. Momen pemberkatan itu berlangsung khidmat.

Momen keduanya usai menjalani pemberkatan. Pamela nampak anggun memakai ballgown warna putih dengan model bagian dada terbuka. Dia juga menambahkan kalung emas putih dan veil pada penampilannya.

Sementara sang suami tampil gagah memakai kemeja putih dipadukan dengan jas dan celana hitam. Keduanya memberikan senyum bahagia setelah sah sebagai sepasang suami istri.

Momen Pamela saat keluar gereja menyapa para tamu yang hadir. Penampilannya begitu anggun dalam ball gown putih yang begitu megah. Perempuan 30 tahun itu juga terlihat memegang buket bunga warna putih dan ungu.

Potret pertama Pamela setelah resmi sebagai istri Armand Gunawan. Keduanya nampak foto di dalam mobil mewah.

Pamela nampak cantik dalam polesan makeup flawless. Dia hanya menggunakan warna bold di bagian mata, sementara lipstiknya berwarna pink. Sang suami pose senyum sambil menunjukkan cincin kawinnya.

