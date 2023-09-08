Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Potret Wika Salim Pakai Halter Top, Bikin Panas Penonton

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |17:18 WIB
Potret Wika Salim Pakai Halter Top, Bikin Panas Penonton
Wika Salim pakai tank top (Foto: IG Wika Salim)
A
A
A

JAKARTA - Wika Salim salah satu pedangdut Indonesia yang namanya tengah naik daun. Wajahnya tak hanya sering muncul di layar kaca, tapi juga kerap diundang di acara-acara off air.

Seperti beberapa waktu lalu Wika Salim menjadi salah satu musisi yang tampil di acara festival musik West Java Festival 2023. Acara tersebut digelar di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

Potret Wika Salim Pakai Halter Top, Bikin Panas Penonton

Penampilan Wika di atas panggung tentu saja memikat para penonton. Tak hanya suaranya yang bagus tapi juga gaya outfitnya yang stylish.

Potret Wika Salim saat di atas panggung, dia memakai halter top motif warna tosca dipadukan dengan celana panjang yang juga memiliki aksen motif dari bajunya. Dia terlihat bernyanyi membawakan sejumlah lagu yang berhasil membuat penonton bergoyang.

"The best, berhasil bikin panas Bandung nunker tiris," kata @wilia***

"Kostumnya cantik banget teh," tambah @amalia***

Wika memadukan outfitnya dengan tampilan rambut bob pendek model keriting. Dia juga terlihat menjepit poni depannya ke arah belakang sehingga terlihat dahinya. Pose dari samping aja parasnya cantik banget.

Wika nampak sedang bernyanyi sambil berinteraksi dengan penonton. Dia juga terlihat tersenyum sambil menunjukkan lesung pipi yang membuatnya makin manis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/33/3130278/wika_salim-KS2n_large.jpg
Wajah Baru Wika Salim Usai Ketok Magic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/33/3117395/wika_salim-zucX_large.jpg
Kerap Tampil Seksi, Wika Salim Santai Hadapi Hujatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/33/3106494/wika_salim-vs1F_large.jpg
Tak Ada Iktikad Baik, Wika Salim Resmi Laporkan Oknum Manajemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/33/3095007/wika_salim-IrVJ_large.jpg
Biodata dan Agama Wika Salim, Penyanyi Dangdut yang Ditipu Manajemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093227/wika_salim-JSld_large.jpeg
SPECIAL REPORT: Honor Miliaran Rupiah Wika Salim Raib di Tangan Manajemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/33/3092629/wika_salim-M3dN_large.jpg
Wika Salim Syok Dikhianati oleh Manajemen: Kok Tega Banget
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement