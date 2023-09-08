Potret Wika Salim Pakai Halter Top, Bikin Panas Penonton

JAKARTA - Wika Salim salah satu pedangdut Indonesia yang namanya tengah naik daun. Wajahnya tak hanya sering muncul di layar kaca, tapi juga kerap diundang di acara-acara off air.

Seperti beberapa waktu lalu Wika Salim menjadi salah satu musisi yang tampil di acara festival musik West Java Festival 2023. Acara tersebut digelar di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

Penampilan Wika di atas panggung tentu saja memikat para penonton. Tak hanya suaranya yang bagus tapi juga gaya outfitnya yang stylish.

Potret Wika Salim saat di atas panggung, dia memakai halter top motif warna tosca dipadukan dengan celana panjang yang juga memiliki aksen motif dari bajunya. Dia terlihat bernyanyi membawakan sejumlah lagu yang berhasil membuat penonton bergoyang.

"The best, berhasil bikin panas Bandung nunker tiris," kata @wilia***

"Kostumnya cantik banget teh," tambah @amalia***

Wika memadukan outfitnya dengan tampilan rambut bob pendek model keriting. Dia juga terlihat menjepit poni depannya ke arah belakang sehingga terlihat dahinya. Pose dari samping aja parasnya cantik banget.

Wika nampak sedang bernyanyi sambil berinteraksi dengan penonton. Dia juga terlihat tersenyum sambil menunjukkan lesung pipi yang membuatnya makin manis.