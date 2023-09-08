Dito Mahendra Ditangkap, Nikita Mirzani: Doa Orang Terdzolimi Terkabul

JAKARTA - Nikita Mirzani turut senang atas penangkapan Dito Mahendra. Diketahui, Dito ditangkap dalam soal kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal yang dilakukan kepolisian Mabes Polri, Jumat (8/9/2023).

Nikita Mirzani mengaku lega karena Dito bisa diamankan setelah sempat buron. Ia juga memuji sikap profesional dari kepolisian.

"Akhirnya Mabes Polri bisa bertindak tegas, mungkin awalnya dibiarin dulu kayaknya karena enggak mungkin setinggi Mabes nggak tahu keberadaan Dito jadi dijemput tadi pagi di Bali," kata Nikita Mirzani saat ditemui di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2023).

"Dibilang senang gimana ya, kasihan juga ya, kalau ditangani sama Mabes tuntutannya kan bisa puluhan tahun ya, tapi kalau nginget perlakuan dia sama aku kayak sebel juga 'syukurin elo' mungkin ini pembalasan ya," sambungnya.

Nikita kemudian kembali mengungkit kasus Undang Undang ITE atas laporan Dito Mahendra yang membuat dirinya di penjara.

"Mungkin gue orang pertama yang denger (Dito ditangkap) tadi subuh. Tapi ya ini kan juga proses yang harus dia jalanin ya karena kan ini bukan soal UU ITE kayak gue dulu sampai bingung yang ditangkap di depan Mall, rumah juga didatangi Ambon, iPad disita," katanya.

"Sampai saat ini iPad gue belum dikembalikan sama Kejaksaan Serang, waktu diambil kan gue nggak ada di rumah jadi belum sempat ngebackup soal kerjaan," ucap dia lagi.

BACA JUGA: