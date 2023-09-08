Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Simon Cowell Unggah Video Penampilan Putri Ariani: Pertunjukan Live Favoritku

Lintang Tribuana , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |04:30 WIB
Simon Cowell Unggah Video Penampilan Putri Ariani: Pertunjukan Live Favoritku
Simon Cowell unggah video penampilan Putri Ariani. (Foto: Instagram/@simoncowell)
A
A
A

JAKARTA - Simon Cowell tampaknya sangat kagum dengan kemampuan bernyanyi Putri Ariani di semifinal America's Got Talent (AGT) 2023. Hal ini dibuktikan juga dari unggahannya di Instagram.

Simon mengunggah cuplikan penampilan Putri Ariani saat membawakan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For dari U2. Tak lupa dia menuliskan caption yang menyentuh.

"Sejujurnya, ini adalah salah satu pertunjukan live favoritku dan menurutku @arianinismaputri adalah orang yang luar biasa dengan bakat luar biasa," tulis Simon, dikutip pada Jumat (8/9/2023).

Unggahan itu menuai banyak reaksi dari netizen Indonesia. Di antaranya terselip komentar dari Putri Ariani yang tersanjung atas dukungan Simon.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
