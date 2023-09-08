Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pengakuan Inara Rusli Sering Diteriaki oleh Ibunda Virgoun

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |14:30 WIB
Pengakuan Inara Rusli Sering Diteriaki oleh Ibunda Virgoun
Inara Rusli sindir ibu Virgoun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan Inara Rusli dan sang ibu mertua Eva Manurung merenggang. Keduanya saling sindir usai isu perselingkuhan Virgoun muncul ke permukaan.

Kali ini Inara Rusli mengaku bahwa ia kerap diperlakukan kurang baik oleh ibunya Virgoun. "Iya (mama mertua suka teriak-teriak)" ucap Inara Rusli di Pengadilan Agama Jakarta Barat, Rabu (6/9/2023).

Perempuan yang memutuskan membuka cadar itu mengatakan, perilaku kurang baik sang mertua sudah dilakukan sebelum ia membongkar perselingkuhan Virgoun. Namun ia berusaha memakluminya.

Pengakuan Inara Rusli Sering Diteriaki oleh Ibunda Virgoun

"Kalau sebelum ada kasus seperti ini aku anggap itu sebagai ya mungkin emang watak ya, orang Batak," kata Inara Rusli.

Akan tetapi setelah viral, perilaku kasar Eva Manurung terhadap Inara jadi lebih sering.

"Walaupun orang Batak nggak semua kayak gitu. Tapi ya setelah kasus ini aku ngerasa ada tendensi. Ya Mudah-mudahan aja nggak," beber Inara Rusli.

Padahal Inara Rusli merasa ingin diperlakukan seperti anak kandung Eva Manurung sendiri.

"Biar gimana juga aku mau dianggap sebagai anak ya, walaupun nggak ada ikatan darah sacara langsung. Tapi kan ada dari ikatan hukum yaitu pernikahan. Jadi kayak alangkah baiknya kalau aku diperlukan sebagai anak juga, bicara baik-baik," tutur Inara Rusli.

Inara Rusli pun berusaha berbesar hati untuk menerima semua perbuatan sang suami, Virgoun dan ibu mertuanya.

 BACA JUGA:

1 2
