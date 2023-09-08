Setahun Pacaran, Charlie Puth Resmi Melamar Sahabat Masa Kecil

LOS ANGELES - Charlie Puth resmi bertunangan. Kabar bahagia itu diumumkan sang musisi lewat akun Instagram pribadinya, pada 7 September 2023.

Dalam unggahannya, pelantun We Don't Talk Anymore itu terlihat berpose bersama Brooke Sansone, teman masa kecil sekaligus tunangan yang baru dipacarinya setahun silam. Brooke juga memamerkan cincin pertunangan yang menghiasi jari manisnya.

Pada foto lainnya, Charlie Puth memperlihatkan lebih dekat cincin pertunangan yang diberikannya pada sang kekasih.

"Aku terbang ke New York untuk meminang sahabatku dan dia menjawab 'ya'. Bahagia banget, karena aku bisa menjadi versi terbaik diriku karena kamu, Brookie. Aku mencintaimu selamanya," ujarnya.

Unggahan itu kemudian ramai dikomentari oleh sesama musisi. "Selamat," ujar John Legend dan John Mayer di kolom komentar. "Selamat untuk kalian berdua," imbuh akun @gardengladys.

Kabar pertunangan tersebut dirilis Charlie Puth setelah dia dan Brooke Sansone terekam kamera bersama di kawasan Tribeca, New York, pada 6 September silam.