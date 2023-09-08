Ammar Zoni Dituntut 1 Tahun Penjara, Keluarga: Kasihan Anak Istrinya

JAKARTA - Ammar Zoni dituntut 1 tahun penjara atas kasus narkotika di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2023). Adik Ammar Zoni Aditya Zoni, turut hadir dalam sidang tuntutan sang kakak hari ini.

Di ruang sidang 6, Aditya Zoni menyimak dengan seksama ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan untuk Ammar. Usai sidang, suami Yasmine Ow itu pun menanggapi tuntutan yang diterima kakaknya.

"Sudah dijelasin juga tadi sama Bang Emile (pengacara Ammar Zoni), pasti sangat kecewa, tapi kita bisa apa kan, itu sudah haknya jaksa untuk menuntut dan ini belum final juga, dan kita berharap sama hakim untuk benar-benar adil terhadap tuntutan ini," kata Aditya Zoni di PN Jakarta Selatan.