Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Dituntut 1 Tahun Penjara, Keluarga: Kasihan Anak Istrinya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |14:19 WIB
Ammar Zoni Dituntut 1 Tahun Penjara, Keluarga: Kasihan Anak Istrinya
Ammar Zoni tertunduk lesu di sidang tuntutan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni dituntut 1 tahun penjara atas kasus narkotika di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2023). Adik Ammar Zoni Aditya Zoni, turut hadir dalam sidang tuntutan sang kakak hari ini.

Di ruang sidang 6, Aditya Zoni menyimak dengan seksama ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan untuk Ammar. Usai sidang, suami Yasmine Ow itu pun menanggapi tuntutan yang diterima kakaknya.

Ammar Zoni Dituntut 1 Tahun Penjara, Keluarga: Kasihan Anak Istrinya

"Sudah dijelasin juga tadi sama Bang Emile (pengacara Ammar Zoni), pasti sangat kecewa, tapi kita bisa apa kan, itu sudah haknya jaksa untuk menuntut dan ini belum final juga, dan kita berharap sama hakim untuk benar-benar adil terhadap tuntutan ini," kata Aditya Zoni di PN Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190828/ammar_zoni-JkhX_large.jpeg
Kata Aditya Zoni Soal Dugaan Kekerasan yang Dialami Ammar Zoni  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190825/ammar_zoni-XFAv_large.jpeg
Ammar Zoni Minta Izin Agar Pacar Diizinkan Jenguk ke Lapas: Hanya Dia yang Saya Punya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190686/sidang_ammar_zoni-9hUI_large.jpeg
Kronologi Petugas Lapas Temukan Sabu dan Ganja di Sel Ammar Zoni 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190620/ammar_zoni-j8ep_large.jpg
Momen Ammar Zoni Curi Pandang ke Dokter Kamelia saat Sidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190593/ammar_zoni-oFb7_large.jpg
Sidang di Jakarta, Ammar Zoni Ngebet Bertemu Dokter Kamelia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190600/ammar_zoni-uDYA_large.jpg
Tampil Lebih Kurus, Ammar Zoni Minta Doa Jelang Sidang Kasus Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement