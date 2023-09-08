Larissa Chou Masih Punya PR Usai Menikah dengan Ikram Rosadi

Larissa Chou masih punya PR usai menikah dengan Ikram Rosadi. (Foto: Instagram/@larissachou)

JAKARTA - Selebgram Larissa Chou dan Ikram Rosadi tengah menikmati masa-masa sebagai pengantin baru.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, ibu satu anak ini mengaku masih beradaptasi dengan status barunya. Ia juga berjanji akan menjalani rumah tangga bersama Ikram Rosadi dalam keadaan apapun.

"Aku sudah terbiasa berpijak sendiri, dan dia hadir menawarkan pundak nya. Tanpa menyerah, tegas, dan percaya diri. Mari, mengejar surga bersama," kata Larissa Chou dikutip dari Instagram pribadinya, Kamis (7/9/2023).

"Tampilah sederhana saja asal hati kita kaya akan amal dan bahagia," sambungnya.